世行和西方多国宣布为土叙提供救灾融资 地震累计死亡人数超过2万

（早报讯）世界银行和西方多国宣布为遭遇强震浩劫的土耳其和叙利亚提供救灾融资。

路透社报道，世界银行星期四（2月9日）发表声明说，世行将向土耳其提供17.8亿美元（约23.5亿新元）的救济与复原融资援助。

世行将立即向安卡拉发放7.8亿美元，这笔资金从世行在土耳其的两个现有贷款项目中转移。

世行发言人说，将用于土耳其的恢复与重建的另外10亿美元需要更多时间来安排。

美国国际开发署（USAID）同日宣布，向土耳其和叙利亚提供8500万美元的紧急人道主义援助。

美国国际开发署说，它“正在为地震难民和新近流离失所的人提供紧急食品和住所，提供冬季用品以帮助受灾家庭抵御寒冷天气，提供重要的医疗保健服务以提供创伤支持，提供安全饮用水以预防疾病，并提供个人卫生和环境卫生援助以确保人们的安全和健康”。

德国则把它为叙利亚提供的人道主义援助额外注入2600万欧元，以协助叙利亚应对全国范围内的灾后需求。

英国外交部周四也承诺为叙利亚额外提供至少300万英镑，以支持当地的搜索和救援行动。另外，英国国防部周四晚宣布，将向土耳其派遣野战医院、重症空中支援队和飞机，并出动英国的C130“大力神”军用飞机，在土耳其境内协助运送伤员。

与土耳其长期关系紧张的希腊，也为土耳其提供数千个帐篷、床和毯子。

希腊民防部说，希腊计划提供总计80吨的援助物资，包括毯子、床、帐篷和医疗用品。运送援助物资的商业航班已在星期四开始飞抵土耳其阿达纳机场，预计整个空运物资行动将在星期五完成。

土耳其和叙利亚的地震累计死亡人数至今已超过2万人。

土耳其的灾难与紧急事务管理局说，截至星期四，地震已在土耳其夺走超过1万7000条人命。

叙利亚民防部星期四在推特上说，在反对派控制的叙利亚西北部，死亡人数已上升至2030人。