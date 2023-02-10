联合国秘书长：勿让制裁妨碍叙利亚震后救援

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯说，土耳其和叙利亚遭遇强烈地震后伤亡人数不断增加，两国急需援助。他呼吁国际社会加大捐助支持，强调任何阻碍救援行动的制裁都不应存在。

新华社报道，古特雷斯星期四（2月9日）对联合国记者发表讲话说，他们都看到了令人心痛的画面，以及救援者为拯救生命与恶劣天气、时间等作斗争的英勇努力。在强震发生后，土叙两国人民正面临“一个接一个的噩梦”，两国人道主义危机正在恶化，尤其是叙利亚的人道主义需求达到了冲突以来的最高水平。

古特雷斯在回答媒体“是否认为针对叙利亚的单边强制措施在地震后应被解除”的提问时说，有关各方必须清楚，任何形式的制裁当前都不应妨碍对叙利亚民众的救援。他呼吁，国际救援队伍要尽力既在土耳其也在叙利亚开展救援工作。

古特雷斯强调，跨线救援非常重要，我们应竭尽所能用好跨线救援，同时，由于这场灾难如此之大，我们也需要跨境救援。他呼吁各方不要将这个问题政治化，而是团结起来，提供不受阻碍的准入。

古特雷斯当天说，土叙地震是这个时代遭遇的最重大自然灾害之一。联合国已尽最大努力展开紧急救援行动，并承诺继续加大工作力度。联合国中央应急基金已拨款2500万美元（约3320万新元）用于支持土叙两国的人道主义行动，联合国还计划下周发起为叙利亚地震受灾民众提供援助的紧急捐助行动，并将尽其所能为土耳其救灾工作提供支持。