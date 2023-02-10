不满斗士党退出祖国行动阵线 马哈迪率12领袖退党

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪因不满祖国斗士党退出祖国行动阵线（GTA），率12名领袖退出一手创立的斗士党。

“当今大马”报道，斗士党署理主席玛祖基在脸书上传信函宣布，包括马哈迪在内的13名领袖，于星期五（2月10日）致函党总秘书阿米鲁丁韩沙（Amiruddin Hamzah），告知他们因不满斗士党退出GTA，而选择退党。

马哈迪与12名退党领袖在信函中表明：“对我们而言，GTA的奋斗目标是要团结马来人政党、非政府组织，以及有原则并坚持捍卫宗教、民族和国家的人士……基于此，我们选择通过GTA继续斗争。”

除了马哈迪外，另外12名退党领袖包括了玛祖基，以及经济组主任阿敏巴尼（Armin Baniaz Pahamin）等。

2022年8月，马哈迪组建以马来人为主的GTA，参加11月的大选。GTA上阵121个国会议席，但马哈迪和所有候选人败选，还失掉按柜金。

马哈迪于是在去年12月辞去斗士党主席职，但继续担任GTA主席。

今年1月14日，斗士党主席慕克里兹宣布退出GTA，并计划与其他联盟谈判，寻求合作以应对今年的六州选举。

马哈迪在喜来登政变后，遭到土著团结党革除，继而于2020年8月成立斗士党。

GTA的成员党包括斗士党、马来西亚伊斯兰阵线（BERJASA）、土权党（Putra）及印裔穆斯林国民联盟政党（Iman），并开放予马来公民组织、个人、学者及专业人士加入。