拜登下令军方击落阿拉斯加水域高空不明物体

（早报讯）美国白宫说，一架美军战斗机星期五（2月10日）在总统拜登的命令下，击落了在阿拉斯加海岸附近4万英尺上空发现的一个不明物体。美军上周末刚于在南卡罗来纳州海岸附近击落一个疑似中国间谍气球。

路透社和彭博社综合报道，白宫星期五说，这物体只有一辆小型汽车大小，没有机动能力，“可对民航安全构成合理威胁”。

美国国家安全委员会发言人柯比告诉媒体，拜登是在五角大楼的建议下，命令军方打下这个目标。

柯比说：“我们不知道它来自哪里，不知道是谁拥有的。”他很谨慎地不把新发现的高空物体归类为气球。

他说，物体被击落前，一直在4万英尺（约1万2190米）的高度飞行，坠落处靠近加拿大边境的阿拉斯加东北部。他说，美军飞行员的评估是上面没有人。

柯比透露，这个新物体和它的轨迹是在星期四晚上首次引起美国的注意。他说，与中国气球不同，这个物体似乎没有机动性，而且受制于风力。

拜登于周五早前下令将它击落。

另一名美国官员说，物体是由美国北方司令部的战斗机击落，物体坠落所在的领海已经结冰。

这名官员说：“不明物体在4万英尺高度飞行，对民用飞行安全构成了合理的威胁。”他也说，没有迹象表明地面人员受到军事威胁，尚不清楚物体是否有监视设备。