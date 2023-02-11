称支持解放军航空航天计划 美国将六个中国实体列入贸易黑名单

（早报讯）美国在发生中国气球事件后，宣布将六个中国实体列入贸易黑名单。

路透社报道，根据美国商务部星期五（2月10日）发布的公告，这六个实体是因为支持中国人民解放军的航空航天计划而被列入贸易黑名单。

美国商务部说，被列入名单的包括五家公司和一家研究所，指它们支持“中国的军事现代化努力，特别是中国人民解放军的航空航天项目，包括飞艇和气球。”

北京南江空天科技股份有限公司和中国电子科技集团公司第四十八研究所，是其中两个被列入贸易黑名单的实体。

其他四家公司为东莞凌空遥感科技有限公司、铱格斯曼航空科技集团、广州天海翔航空科技有限公司和山西铱格斯曼航空科技集团。

美国1月28日在阿拉斯加空中发现一个来自中国的气球。美国指那是间谍气球，中国称是民用科研气球。美国2月4日击落中国气球，中国政府向美国驻华使馆提出严正交涉，批评美国严重冲击和损害双方稳定中美关系的努力和进程。

联邦调查局（FBI）正在牵头分析打捞回来的气球残骸。联调局星期四说，目前取得的物证非常有限，尚未掌握足够信息来评估气球的功能。

国务院星期四稍早也发表声明说，美国在打下中国气球前，派U-2侦察机从高空拍摄气球，发现气球拥有的设备“明显用作情报监控，与气象气球设备的说法不一致”。国务院也说，美国将探讨对涉及气球飞入美国领空，并同中国军方有关联的实体采取行动。声明说，华盛顿相信，气球的制造商与中国人民解放军有“直接关系”。