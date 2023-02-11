美国新农业贸易谈判代表盼推动农产品出口多元化

（早报讯）美国新首席农业贸易谈判代表希望推动美国农产品出口多元化。

路透社报道，中国是美国谷类的最大出口市场，美国贸易代表办公室新任首席农业贸易谈判代表麦卡利普（Doug McKalip）说，他希望中国继续努力履行它对2020年美中第一阶段贸易协议的承诺，实现采购美国农产品的目标，但他同时也会致力于开拓更多市场。

去年12月23日获参议院确认职位的麦卡利普，星期四（2月9日）首次接受媒体访问时告诉路透社，他的首要任务是为美国农产品开辟新市场。

他说：“我认为对美国农民来说，拥有多元化的买家是很重要的。我们需要开发更多的市场。”

麦卡利普也强调，中国仍然是重要的最大客户。此前一天公布的美国普查局贸易数据显示，美国农产品全球出口额达到创纪录的2130亿美元（约2834亿新元），对中国的出口额也达到创纪录的408.5亿美元，占了美国农产品全球出口额的近五分之一。

麦卡利普说：“我们当然希望看到中国的采购量接近他们同意达到的最高数量。”

但他说，美国贸易代表办公室“并不是要求他们特别照顾我们，我们只是要求他们履行他们签署的第一阶段贸易协议。”

麦卡利普说，所有大陆都是美国农作物、谷类和其他主食的潜在市场，乌克兰战争意味着对这方面的需求将保持在高位，但美国还有许多其他新出口机会。

他指东南亚是扩大美国农产品出口的重要区域，并计划通过拜登政府的印太经济框架（IPEF）谈判，致力于减少这方面的贸易壁垒。