拜登卢拉白宫会面 强调美国巴西共同价值观

（早报讯）美国总统拜登星期五（2月10日）在白宫会见巴西总统卢拉，在前巴西总统博索纳罗下台后，重置西半球这两个最大民主国家的关系。

路透社报道，根据两人会晤后由巴西发表的一份联合声明，华盛顿承诺将为保护亚马逊热带雨林的基金提供支持，拜登也接受邀请，将到巴西访问。

拜登和卢拉于星期五下午在椭圆形办公室见面，两人举行闭门会议前在媒体在场时强调美巴两国拥有共同的价值观，包括应对气候变化和保护民主免受威权主义抬头的影响。

拜登向卢拉说：“我们必须继续捍卫民主和我们的民主价值观，这是我们的力量核心。”拜登还说，他和卢拉对应对气候危机的“立场一致”。

博索纳罗获得美国前总统特朗普的力挺，但在这名极右翼领导人任内，巴西与其他传统盟友的外交关系冷淡。

卢拉在白宫说，巴西在前总统的领导下“自我边缘化了四年”，但没有直接提到博索纳罗的名字。卢拉指他的世界，“从早上、下午到晚上，都离不开假新闻”。拜登听了笑着说：“这句话似曾相识”。

卢拉说，巴西正在努力重新定位自己在世界上的地位，他还说，巴西和美国永远不能再允许像博索纳罗的支持者上月发动的袭击，或2021年1月6日美国国会大厦遭暴力冲击的事件。

卢拉说，他和拜登还可以共同努力应对不平等和气候变化。

拜登和卢拉预计不会对乌克兰战争的立场达成一致，这是因为巴西采取了中立立场，而由拜登领导的国际联盟，对入侵乌克兰的俄罗斯实施了惩罚性措施。

卢拉希望看到更多中立的全球参与者参与和平谈判，他说他已就这一立场与拜登进行了讨论。

另外，巴西也希望争取更多国家为德国和挪威发起的“亚马逊基金”提供捐款，以支持亚马逊热带雨林保护和可持续发展项目。