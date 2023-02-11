热带气旋逼近澳洲诺福克岛 预计12日登陆新西兰

（早报讯）一个热带气旋正加快速度向澳大利亚偏远的诺福克岛挺近，气象局提醒岛上的2000名居民，为“破坏性大风”和暴雨做好准备。

法新社报道，离开澳洲诺福克岛（Norfolk Island）后，热带气旋“加布里埃尔”（Tropical Cyclone Gabrielle）预计将在新西兰北部登陆。新西兰最大城市奥克兰1月底刚遭遇毁灭性的洪水，大规模的清理工作还在进行。

诺福克岛位于悉尼东北约1500公里处。澳洲气象局说，这场风暴将给诺福克岛带来“破坏性大风、强降雨、异常高潮和破坏性的海浪”。诺福克岛已暂停所有航班。

风暴逼近诺福克岛时，可能刮起时速达155公里的阵风。

目前，强风已导致岛上部分地区停电，但诺福克岛行政长官哈钦森接受澳洲广播公司（ABC）采访时说，预计星期六（2月11日）晚上会出现最严重情况。

他说：“我们预计到时候，除了停电，还会有许多树木倒下、屋顶被掀翻。”

这个热带气旋星期六早上被下调为二级，但哈钦森指它仍然可能引发危险情况。

另外，新西兰气象局说，气旋将在星期天晚上逼近新西兰，给北岛带来“大暴雨”。

奥克兰已设立紧急避难所，拥有160万人口的这座城市两周前刚发生大洪水，目前仍处于紧急状态。