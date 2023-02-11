美国个人防护装备制造商推动政策改变 摆脱对中国制造的依赖

（早报讯）美国九家个人防护装备（PPE）公司联合成立了一个游说团体，推动美国政府改变政策，优先购买和使用美国制造的产品，以摆脱美国对中国制造的口罩、防护服和手套的依赖。

美国医疗制造商协会星期四（2月9日）成立。这个协会的宗旨是促进美国国内的医疗保护用品生产，以确保美国不会再出现冠病大流行之初因中国限制，导致美国国内对此类产品的短缺现象。

美国医疗制造商协会主席兼执行长伊札基（Dan Izhaky）接受美国之音访问时说：“当全球供应链因大流行病而中断时，所有我们看到的这些事情都可能会发生。”

他说的这些事情包括，在全球疫情肆虐、个人防护装备奇缺之际，中国政府为有效控制货物而重新安排运输路线，工厂因生产未达安全标准产品而无法上船上飞机，还有劣质产品，甚至直接欺诈行为。

伊札基指出，尽管在冠病大流行开始时出现短缺，但大多数美国医院系统仍在继续购买中国制造的个人防护装备，因为价格比美国制造的个人防护装备便宜得多。

曾于2021年初响应美国政府号召设厂生产美国制造口罩的陈军说，美中劳力成本的巨大差距使这类产品难以在美国生产。

陈军说：“我在美国制造普通口罩的生产成本是0.43美元（约0.57新元）一个，中国到港加上他们的利润是0.20美元一个，那你怎么竞争呢？没法竞争。”

尽管有政府的资助，陈军的口罩厂仅维持不到一年。陈军说，2021年9月，有一个生产10亿个普通口罩的大合同，竞标的几乎都是来自中国。

伊札基说：“很明显，我们不能成为一个始终试图获得尽可能低的价格的国家，”

他说：“因为仅仅由于你支付的价格非常低，并不意味着你不会在未来付出极高的代价。比如说，你只有让前线工作人员或我们的军人获得个人防护装备来保护自己，才能让他们做好他们的工作、保护好我们的安全、保护好我们的国家。”

这个新成立的协会称，他们的使命是对各方利益相关者进行教育。

而作为一个游说团体，伊札基说，如果没有美国政府做出重大的政策改变，美国个人防护装备制造商将无法与中国竞争。

他说，他们的工作分几个方面，首先，政府各部门必须购买美国制造的防护装备。“拜登总统最近提到美国制造，这很好，但需要落实到政府各机构。”

为了让美国产的个人防护装备的价格更便宜，美国医疗制造商协会将推动联邦税收抵免，并大幅提高购买美国制造的医院系统的报销率。

“激励依赖于医疗补助和医疗保险项目的大型医院集团，优先购买美国制造的产品，医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）实际上可以提供更高的回扣或更高的支出。”

拜登的医疗保险和医疗补助服务中心已经为美国制造的个人防护装备提供了更有利可图的报销，但伊札基认为，必须提高报销率才能让医院停止采购中国产品。

伊札基说，医疗保险和医疗补助服务中心最近已经对美国产的N95口罩进行了规则更改，这是一个很好的步骤。“但现在我们需要将范围扩大到包括所有类型的美国制个人防护装备。”