土耳其两女受困122小时获救 土叙遇难者逾2万4150人

（早报讯）土耳其救援人员星期六（2月11日）从倒塌的建筑物废墟中，救出两名被困122小时的妇女。

据土耳其国家新闻机构Anadolu报道，其中一人是70岁的梅内克塞·塔巴克，她在南部城市卡赫拉曼马什拉（Kahramanmaras）获救。救援人员为她裹上毯子，然后抬到救护车上。

另一名获救的是55岁的马萨拉·奇切克。救援人员在东南部最大城市迪亚巴克尔（Diyarbakir）的一栋倒塌建筑废墟中将她救出。

土耳其南部和叙利亚西北部的地震遇难人数已超过2万4150人。土耳其总统埃尔多安说，当局应该对星期一（6日）发生的地震做出更快的反应。

土耳其副总统奥克塔伊告诉记者，在过去24小时里，有67人从废墟中被救出，受灾地区共动用了3万1000名救援人员。他补充说，约8万人正在医院接受治疗，还有105万人无家可归，正在临时庇难所里。

叙利亚媒体说，总统阿萨德与他的妻子阿斯玛已一起前往灾区，访问了阿勒颇省（Aleppo）的一家医院。他的政府已批准人道主义援助物资跨过国内内战前线，进入叛军控制的地区。

星期一发生的7.8级强震，以及在土耳其和叙利亚各地发生的几次强大余震，是本世纪第七大致命自然灾害，死亡人数超过了日本2011年的地震和海啸，逼近2003年邻国伊朗地震造成的3万1000人死亡。

灾害管理机构说，土耳其的死亡人数在星期六上升到2万零665人。在叙利亚，有超过3500人死亡。还有很多人仍困在废墟下。