安华：调查弊案让当权者无法以权谋私

（早报讯）马来西亚首相安华说，政府加强调查弊案的主要原因，是为了让担任首相或部长者不能以自己的职位图利子女或女婿。他说，慕尤丁被指将国家综合移民系统（NIISe）合约交给女婿是否恶意诽谤，当局调查后自有分晓。

安华星期六（2月11日）出席活动后在记者会受询时说，如果有关指控不实，慕尤丁不该公开强烈否认此事，而应该等调查水落石出让真相大白。

他说：“我们（展开调查）目的是阻止担任首相、财政部长或任何部长者，别以为这是可让女婿发财的地方。至于是不是恶意诽谤，就等调查报告吧，我觉得，此事若不是真的，也不会传得沸沸扬扬，他具体涉及到什么程度，我也不知道，当局正在调查中。”

安华1月3日委任长女努鲁依莎出任首相及财政部长的高级经济和财务顾问。事件1月29日曝光后，慕尤丁为首的国盟领袖及多个非政府组织就接连批评安华的做法。

安华2月6日说，这些批评者有的是善意规劝，但也有人“过去掌权时将数十亿和数百份合约直颁给孩子和女婿，现在却要跟我谈善政。”

柔佛州议长莫哈末卜艾随即在脸书发布题为“谁的女婿？”的贴文，并质疑慕尤丁的女婿涉及移民局价值11亿6000万令吉（约3亿7000万新元）的NIISe。慕尤丁星期四（9日）否认参与这项系统的招标工作，并指安华政府恶意诽谤。

《马来西亚前锋报》星期五（10日）引述反贪会消息报道，反贪会今年初开始调查此案，接下来可能传召多人，包括慕尤丁等前国盟政府高官，以及慕尤丁的女婿阿德兰。