联合国人权专家批美国纵容警察刑事伤人

（早报讯）联合国人权专家批评美国纵容警察打着执法和维护公共安全的旗号刑事伤人，并敦促美国当局下决心反思并改革已制度化的警务文化。

旨在推进执法工作种族正义和平等的联合国专家组成员星期五（2月10日）发表声明，对1月3日美国非洲裔男子基南·安德森和1月7日另一名非洲裔男子泰尔·尼科尔斯遭警察暴力执法身亡事件深表关切，要求美国政府提供案件调查情况、低致命性武器相关法规等详细信息。

专家组主席莫科罗说：“基南·安德森和泰尔·尼科尔斯的残酷死亡，提醒我们必须采取行动。”

声明说：“在这两起事件中，警察使用的武力似乎违反了保护生命权和禁止酷刑或其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚的国际准则，也不符合《联合国执法人员行为守则》和《执法人员使用武力和火器的基本原则》中规定的标准。”

专家组成员门德斯指出，在这类事件中，美国警察执法时惯用电击枪制服反抗者或罹患精神疾病者，然而执法对象往往看似不会对他人构成严重威胁。

专家组提醒，当警察非法滥用暴力，只会导致民众对警察产生恐惧，并呼吁美国当局“确保及时问责和赔偿”。

去年12月收到美国政府邀请的专家组成员将在4月正式访美。莫科罗说：“我们将与政府和所有相关利益者接触，以确保各方下决心解决警察施暴的问题，受害者及家属能获得正义。”

据美国媒体报道，31岁的基南·安德森1月3日在洛杉矶因交通事故遭警察暴力执法，送院数小时后死亡；29岁的泰尔·尼科尔斯1月7日在孟菲斯市因被怀疑危险驾驶遭警察暴力执法，1月10日因伤势过重去世。尼科尔斯的家人称，尸检显示他被严重殴打。

2020年5月，46岁的美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察跪压颈部死亡，随后全美爆发大规模示威，抗议警察暴力执法和种族歧视。