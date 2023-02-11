世卫组织总干事抵达叙利亚灾区阿勒颇市

（早报讯）世界卫生组织总干事谭德塞星期六（2月11日）抵达叙利亚地震灾区阿勒颇市。

法新社引述阿拉伯叙利亚通讯社（SANA）报道，谭德塞抵达阿勒颇机场，之后将与叙利亚卫生部长和阿勒颇省长一起前往一些医院和庇护所。

谭德塞抵达时说，他带着约37公吨的紧急医疗用品。他在阿勒颇机场告诉记者：“我们非常高兴能够带着这些物资前来。”他说，这是世卫组织送来的首批物资。

土耳其南部和叙利亚西北部的地震遇难人数已超过2万4000人。

谭德塞补充说，世卫组织将继续提供紧急医疗服务，并为创伤管理带来更多必要的紧急物资。他透露，星期天（12日）将送来另一批超过30公吨的物资。

谭德塞对震后影响表示关切，尤其是医疗服务中断的问题。“人们面临着腹泻疾病和其他健康问题，特别是精神健康问题。”

叙利亚卫生部长哈桑在机场欢迎谭德塞，他说，希望谭德塞能看到当地医院的真实情况和所缺。他呼吁世卫组织提供叙利亚所缺的物资。

世卫组织区域应急主任理布伦南说，当局将呼吁各界向土耳其和叙利亚捐赠4000万美元（约5321万新元）赈灾。

联合国说，这场地震可能已经造成叙利亚多达530万人无家可归，单是阿勒颇市就有20万人。

叙利亚地震幸存者纷纷涌向为12年内战流离失所者设立的营地；很多幸存者已经失去家园，或者害怕回到被地震破坏的建筑。