巴西前总统博索纳罗有意数周内回国

（早报讯）巴西前总统博索纳罗星期六（2月11日）在美国佛罗里达州的一场活动中说，他有意在“接下来几周内回到巴西”。这是他首次公开发表关于回国的声明。

综合美国广播公司（ABC）和中国通讯社报道，星期六的活动由右翼组织Yes Brazil USA，为居住在国外的巴西博索纳罗支持者举办，全程使用葡萄牙语。

去年10月的巴西总统选举中，博索纳罗以不足两个百分点的得票率差距，输给现任总统卢拉，未能成功连任。博索纳罗质疑选举存在舞弊。

卢拉1月1日宣誓就职后，博索纳罗的大批支持者1月8日闯入首都巴西利亚的国会大楼、总统府和最高法院大事破坏，情况就像两年前美国败选总统特朗普的支持者冲击国会大厦。事发后，最高法院大法官赖斯接受检察署提出的要求，下令调查博索纳罗。

博索纳罗在卢拉就职前离开巴西前往美国，随后申请为期六个月的旅游签证，继续在当地逗留。

最近几周，已有人猜测博索纳罗何时归国。博索纳罗的儿子对巴西媒体说：“我不知道父亲何时会回到巴西，也许是明天，也可能是六个月后，也有可能永远不回来。”

博尔索纳罗正接受最高法院的四项调查，检察署上周将案件送交初审法庭。这是博索纳罗30多年政治生涯中，第一次不享有在最高法院进行审判的特殊法律保护。