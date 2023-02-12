土耳其当局开始拘捕地震倒塌建筑承建商

（早报讯）土耳其7.8级强震的救灾工作仍在进行之际，政府当局开始向部分倒塌建筑的建造商发出拘捕令。

副总统奥克塔伊说，当局已发出113份拘留令，并将调查被认为应对震区劣质建筑负责的人。

土耳其律师协会星期五（2月10日）已对负责此类建筑的建筑商、审计员和行政官员提起刑事诉讼，指控他们的疏忽构成过失杀人罪。

有官员说，土耳其有超过1万2000座建筑在地震中被毁或受损。针对建筑质量低劣的批评层出不穷，民众的愤怒也日益高涨。

专家指出，虽然土耳其曾制定防止这类灾难发生的法规，但建筑公司未能严格遵守相关规定，且大型建筑公司与总统埃尔多安有密切联系。

这次地震发生后，大量建筑出现“煎饼式倒塌”，即地板堆叠在一起，导致人员存活希望渺茫。造成这种倒塌的原因，通常与混凝土质量差有关，有时混入过多的水和砾石，混凝土则太少。

其他因素则包括钢筋过细，无法支撑建筑，削弱了建筑的强度。

官僚主义影响问责效率

此外，土耳其地震基金会成员指出，官僚主义影响了问责效率。“步骤和需要签字的人太多，最终很难确定该由谁来负责。”

政府在应对地震和救援措施方面的不足，以及之前已存在的物价高涨、官员贪腐等问题，或将影响埃尔多安在5月大选的胜算。

地震至今已致土耳其与叙利亚近三万人死亡，是本世纪第七大致命自然灾害。联合国人道事务与紧急援助副秘书长格里菲斯（Martin Griffiths）预测，土叙地震死亡人数将增至五万多人。