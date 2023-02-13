美战机第四次出动 在靠近加拿大边境上空击落一八角形物体

（早报讯）美国军方在靠近加拿大边境的休伦湖上空，击落一个八角形物体。这是本月以来被美国打下的第四个空中物体，北美安全部队对空中威胁高度警惕，美中关系越来越紧绷。

两名匿名美国官员星期天（2月12日）向路透社披露，物体于星期天（2月12日）被击落，但拒绝说明它是否与本月早前被击落的大型白色中国气球相似。

一不愿透露姓名的美国高级官员引述一高级行政官员的话说，物体具有八角形结构，没有可辨别的有效载荷。没有迹象表明此物体构成军事威胁或具有监视能力。

美国高级官员说，物体最初在蒙大拿州上空被发现，美国为此关闭了休伦湖（Lake Huron）领空。休伦湖是北美洲五大湖之一，位于密歇根州和加拿大安大略省之间。

美国官员指物体可能干扰当地空中交通，因此美军派了一架F-22战斗机，在2万英尺（约6100米）高空以一枚响尾蛇空对空导弹把它击落。

密歇根州众议员斯洛特金（Elissa Slotkin）说，这项任务是由美国空军和国民警卫队执行，她在推特上写道：“所有人员都做得很好。”

与此同时，加拿大调查人员正在寻找星期六在北部育空地区被一架美国F-22战斗机打下的一个不明飞行物残骸。

加拿大总理特鲁多星期天称飞行物对民用飞机构成了危险，“维护公民安全是我们的优先任务，这就是为什么我决定击落那个不明物体。”

第一个被美国击落的飞行物，是2月4日在南卡罗来纳州海岸附近水域打下的疑似中国间谍气球；2月10日，第二个飞行物在阿拉斯加戴德豪斯镇（Deadhorse）附近的海冰上空被击落；2月11日，第三个飞行物在加拿大育空地区被打下，调查人员仍在寻找飞行物残骸。