周一美市盘前持平 重点谈美国最大的养老金增持迪士尼

星期一（2月13日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（2月13日）几乎持平。投资者正在为本星期多个数据做好准备，包括美国消费者价格数据。这个数据将能在一定程度上反映通胀对抗战是否结束，联储局利率转向是否可持续。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升3.30点或0.08％，报4093.80点；纳斯达克100指数期货起48.90点或0.40％，报12353.80点；道琼斯指数期货则跌23.80点，报33845.50点。

纳斯达克指数上星期五（10日）收低。美国国债收益率目前的走势是指向利率会继续攀高。再加上美国召车及送餐公司Lyft因做出悲观的盈利预暴跌，使股市许多大型成长型股也跟着承压。俄罗斯可能减少原油供应量，则带动能源股走高。

标准与普尔500指数上星期五微起8.96点，闭市报4090.46点。重量级的道琼斯指数则起169.39点，闭市报33869.27点。以科技股为主的纳斯达克100指数则退低0.62％或76.25点，以12304.92点收市。

美国股市上星期五的交易相比下显得淡静，交易所的总成交量是104亿3000万股，比过去20天的118亿5000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

市场目前盛传，科技巨头微软（Microsoft）计划在未来几个星期内，推出具有人工智能的Office应用程序升级版。微软也准备在今年3月展示它的Prometheus人工智能技术和OpenAI的语言人工智能到底可以为Word、PowerPoint、Outlook和其他Microsoft 365应用程序做些什么。微软股价在星期一晚上盘前上升2.85美元，截稿时报265.95美元。

Lyft Inc上星期五宣布调低服务价格，股价因此暴跌36.44％。许多投资者都担心Lyft将会给更大的竞争对手Uber Technologies给比下去。Lyft股价在星期一盘前开始回稳，微起0.03美元，截稿时报10.34美元。

星期一下文我们来看看迪士尼（Walt Disney）的最新消息。星期一盘前该股退低0.12美元，截稿时报107.94美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达（Nvidia）、Alphabet Inc、微软和C3.ai Inc。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

虽然美国经济出现疲软现象，迪士尼在美国国内的主题公园的营运利润却高达21亿美元，同比增长36％。（彭博社）

迪士尼（Walt Disney）（纽约证券交易所代码：DIS）

（早报讯）美国最大的养老金加州公务员退休制度（California Public Employees' Retirement System，简称CalPERS）在去年第四季度又再次进场买进总数达140万股的迪士尼股票，将它在迪士尼持有的股份增至550万股。

CalPERS在刚提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中，披露了这项股票交易详情。

而在上个星期，迪士尼也公布了强劲的本财年第一季业绩。它的业绩显示，迪士尼流媒体服务的付费订户降幅比预期中来得小，而且迪士尼也开始恢复派发股息，让不少股东感到雀跃。

不仅如此，迪士尼当时也宣布将裁员7000人。这对喜欢降低成本的投资者更是个喜讯。

首席执行官艾格在财报线上会议说：“我们必须让创造力再次成为公司的业务核心，加强问责制、加强业务表现，并确保我们做出来的内容和给予消费者的体验的质量都是达到水平的。”

根据迪士尼业绩报告，迪士尼的季度每股盈利是每股0.99美元，季度营业额则是235亿1000万美元。而根据Refinitiv搜集的分析师平均预测则是每股盈利0.78美元，营业额233亿7000万美元。

开年至今，迪士尼股价上涨了19.09美元或21.46％，上星期五闭市报108.06美元。换言之，CalPERS去年对迪士尼的投资还真适时机。根据CalPERS呈交给SEC的文件，CalPERS当时还买进了科技巨头苹果（Apple）和电动车特斯拉（Tesla），但是却卖出超市巨头沃尔玛（Walmart）。

除了CalPERS看好迪士尼股票之外，在Tipranks的22名分析师当中，也有19名分析师给予迪士尼股“买进”的评级，三名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是128.78美元。以上星期五的108.06美元闭市价计算，分析师认为该股平均还会有19.17％的向上潜能。