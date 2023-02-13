美国否认在中国上空放气球

（早报讯）中国指美国气球去年多次未经批准进入中国领空，但美国否认中国的指控。

综合路透社和法新社报道，美国白宫国家安全发言人柯比星期一（2月13日）接受微软全国广播公司（MSNBC）采访时说：“这不是真的。（美国）没有这么做。完全不是真的。我们没有在中国上空放气球。”

美国国家安全委员会发言人星期一发推文说：“任何关于美国政府在中国上空操作监视气球的说法都是错误的。中国有一个用于收集情报的高空监视气球计划，它利用这个计划侵犯了美国和五大洲40多个国家的主权。”

美国国务院以相似的回应否认中国的指控，它称，北京的指责“是急于止损的最新例子”。国务院发言人发表声明说，中国“一再错误地声称它在美国上空发送的监视气球是气象气球，并且至今未能对它侵入我们的领空，以及其他国家的领空作出任何可信的解释。”

中国外交部星期一重申中国民用飞艇是因不可抗力飞入美国领空，并指美国气球“非法进入”别国领空并不是新鲜事，仅去年以来就有10余次未经批准进入中国领空。

美国国防部星期天（12日）发表声明说，依照总统拜登的命令，一架美国F-16战斗机于星期天下午2时42分，在美加边境的休伦湖上空击落一个物体。这是本月初美国打下一个疑似中国间谍气球以来，被美国击落的第四个空中物体。