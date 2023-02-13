葡萄牙数千名儿童曾遭天主教神职人员性虐

（早报讯）由葡萄牙天主教会资助的一个调查委员会说，过去70年，至少有4815名儿童遭到葡萄牙天主教会成员的性虐待，这个数字只是冰山一角。

该委员会星期一（2月13日）发布的调查报告显示，大多数施虐者是神职人员，受害者以男性为主，年龄集中在10岁至14岁，最小的受害者仅两岁。

儿童精神病学家、委员会主任斯特雷希特（Pedro Strecht）透露，受害者大多在天主教学校、教堂、忏悔室和神父家中等场所遭到虐待。

提出虐待指控的人背景各不相同，有的来自葡萄牙，也有生活在欧洲、非洲和美洲的葡萄牙人。

该委员会与500多名受害者进行了交谈，分析了教会的档案文件，并采访了主教和其他神职人员。在委员会听取的证词中，共有25份被送到检察院进行调查。其他证词所述的虐待行为都发生在20年前，不能再启动法律程序。

斯特雷希特说；“我们想向那些童年时期遭受虐待，并敢于发声的人致以真诚的敬意。他们这样做的意义远不止是统计中的数字。”

主教会议（Bishops' Conference）负责人奥内拉斯（Jose Ornelas）出席了最终报告的发布会，并将于当天晚些时候对报告做出回应。

教会此前曾表示，它准备“采取适当措施”。