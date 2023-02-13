“间谍气球”引担忧 英国将审查领空安全

（早报讯）美国和中国的“间谍气球”风波尚未平息，英国国防部也将审查其领空安全。

综合路透社和美国广播公司（ABC）报道，英国国防部长华莱士（Ben Wallace）说：“英国和盟国将审查这些领空入侵事件，对我们的安全意味着什么。事态如此发展是全球威胁恶化的又一信号。”

本月4日，美军在南卡罗来纳州海岸线击落一个来自中国的间谍气球，但中国称，这是一个偏离航线的气象气球，并指责美国反应过度。

此后，又有两个不明飞行物分别在美国和加拿大领空被美军击落。美军星期天（2月12日）又在休伦湖区域上空，击落一个靠近美国敏感军事基地的物体。

尽管美国还未查明近几日的三个不明物体究竟作何用处，但不明飞行物进入领空的事件接连发生，已在华盛顿和其盟国之间掀起愤怒情绪。

英国首相苏纳克说：“政府愿意尽其所能，保障国家安全。”

英国报章《每日电讯报》报道，华莱士所说的审查，将决定英国领空的监视是否需要改变。

针对中国间谍气球是否可能已经在英国上空，交通部副部长霍尔登（Richard Holden）星期一（13日）被天空新闻（Sky News）提问时说：“这是可能的。政府非常关心近期发生的事。中国是敌对国家，我们需要意识到这一点，并注意中国的行动。”

中国外交部发言人汪文斌在星期一的例行记者会上，针对英国的审查回应道：“我们已经就有关事件表明了立场。各方应客观看待，停止渲染问题。”