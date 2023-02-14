消息称布林肯考虑在慕尼黑与王毅会面

（早报讯）消息人士说，美国国务卿布林肯正在考虑到德国出席慕尼黑安全会议时，与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅会面。

如果消息属实，这将是两人在美国击落疑似中国侦察气球后，首次面对面会谈。

一不愿具名的美国官员向路透社披露，布林肯和王毅可能在慕尼黑会面，熟悉美国计划的第二名消息人士也说，这是可能的，但未有确认消息。

美国副国务卿谢尔曼在与日本和韩国外长举行的新闻发布会上说，她对布林肯和王毅可能在慕尼黑会晤没有任何可宣布的消息，但她不排除两人会面的可能性。

谢尔曼说：“正如国务卿布林肯一贯所说，他也对王毅说过——所有人都对中国这么说过——我们愿意在符合我们的利益且认为条件合适的情况下进行对话。”

她说：“我知道有报道称他们可能在慕尼黑会议会面，但我今天没有什么可以宣布。”

本月早些时候，美国指中国的一个侦察气球进入美国领空，并在南卡罗来纳州海岸水域上空击落气球后，布林肯宣布推迟原定的北京之行。

气球事件在华盛顿引发众怒，政界人士批评美国军方和美国总统拜登，没有在气球首次进入美国领空时就击落它。

中国驻华盛顿大使馆没有立即回应对报道置评的请求。

中国外交部发言人汪文斌星期一在例行记者会上说，美方气球非法进入别国领空司空见惯，仅去年以来，美方高空气球未经中国相关部门批准，十余次非法飞越中国领空。但白宫否认指控。

一名记者提问，气球问题现在演变得愈发严重，中美是否正在为避免冲突而进行谈判？汪文斌则回应称，中美双方保持着必要沟通，关键是要通过冷静、专业、克制的方式妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。

美国国家安全顾问沙利文上周说，布林肯是推迟对中国的访问，而不是取消访问或宣布未来完全不与中国高层进行沟通。

布林肯和王毅将出席2月17日至19日举行的慕尼黑安全会议。40多名国家元首和政府首脑、多位国际组织负责人将参加本届会议。