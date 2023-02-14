美国仍不知被击落三个物体来源 否认与外星人有关

（早报讯）美国政府仍不知道日前击落的三个空中物体来自哪里或有何目的，但强调空中物体与外星人无关。与此同时，美中两国相互指责在彼此领空放气球，而加拿大仍未找到美国空军在休伦湖上空打下的八角形物体。

路透社报道，美国白宫发言人让·皮埃尔星期一（2月13日）说，没有理由认为三个物体不是人造的。

北美空防司令部司令、空军上将范赫克星期天称军方无法确定三个物体是什么，也不知道它们如何在高空飞行或来自哪里。当被问及会不会把外星人排除在外，范赫克说，他尚未排除任何可能性。

美军战斗机2月10日在阿拉斯加戴德豪斯镇（Deadhorse）附近的海冰上空击落一个物体，11日在加拿大育空地区打下另一个飞行物，12日又在靠近加拿大边界的休伦湖上空击落一个八角形物体。

美方官员此前说，这三个物体与2月4日被击落的中国气球不同。

让·皮埃尔星期一说：“没有迹象显示，这几起事件与外星人或外星人活动有关。”

白宫国家安全委员会发言人柯比则说：“我们还不能明确地评估这些最新发现的物体是什么。”他称物体碎片仍未找到，并指碎片应该可以“让我们知道很多东西”。

加拿大皇家骑警官员麦吉利斯也说，美国空军在休伦湖上空击落的物体尚未找到。

他在星期一的简报会上说，搜索工作仍在“非常初步的阶段”，“我并没有接到任何找到碎片的报告”。

中国外交部发言人汪文斌星期一在例行记者会上透露，美方气球非法进入别国领空司空见惯，仅去年以来，美方高空气球未经中国相关部门批准，十余次非法飞越中国领空。

汪文斌说，我们已经多次就无人飞艇误入美国领空事件表明中方立场。我们还要告诉大家一个事实，那就是长期以来，美国滥用自身技术优势，对全世界包括其盟友进行大规模、无差别的监听窃密，行动遍布各地，侵犯他国主权和利益，违反国际法和国际关系基本准则。美国是当之无愧的世界最大间谍惯犯和监控帝国。

汪文斌没有说明这些气球是军事用途，还是用于间谍目的，也没有提供更多细节。

白宫随即否认中国的指控，美国国家安全委员会发言人沃森称，这是北京试图止损的努力。她在一份声明中说：“任何关于美国政府在中国上空运行监视气球的说法都是错误的。”

国家安全委员会也否认美国气球飞越中国领空，五角大楼则没有回应置评请求。

在中国外交部星期一的例行记者会上，一名记者提问，气球问题现在演变得愈发严重，中美是否正在为避免冲突而进行谈判？汪文斌回应称，中美双方保持着必要沟通，关键是要通过冷静、专业、克制的方式妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。