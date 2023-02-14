菲律宾就中国海警船使用军用级激光提出外交抗议

（早报讯）菲律宾就中国海警船在南中国海对菲律宾海警船使用军用级激光，向中国提出外交抗议。

路透社报道，菲律宾外交部星期二（2月14日）发表声明，呼吁中国指示其船只停止对菲律宾船只进行“挑衅活动”。

声明也呼吁中国遵守国际法规定，包括《联合国海洋法公约》和2016年国际仲裁庭对南中国海仲裁案的裁决。

菲律宾外交部发言人达萨说，菲律宾总统小马可斯1月才刚访问北京，他和中国国家主席习近平均表明愿继续以友好协商方式妥善处理海上问题，现在却发生这种挑衅行为，令人感到不安和失望。”

美国国务院星期一发表声明说，美国与菲律宾站在一起，维护基于规则的国际海事秩序。

国务院发言人普赖斯说：“针对2月6日中华人民共和国海岸警卫队在南中国海，对一艘菲律宾海岸警卫队的船员使用激光设备的报道，美国与我们的菲律宾盟友站在一起。”

国务院也重申，对菲律宾武装部队、公共船只或飞机的武装袭击，美国将援引1951年《菲律宾共同防御条约》第四条款，履行共同防御的承诺。

菲律宾海岸警卫队星期一（13日）发表声明，指2月6日一艘菲海警船在支援驻扎南沙群岛仁爱礁的菲海军陆战队进行轮换和补给时，在离仁爱礁近20公里处，两度被中国海警船以“军用级别”的激光照射，“致使舰桥上的船员短暂失明”。

菲海岸警卫队也发布照片，显示一艘中国船发出绿色激光。

中国外交部发言人汪文斌星期一在例行记者会上回应记者提问时说，“仁爱礁是中国南沙群岛的一部分”，菲海警船未经中方允许驶入仁爱礁海域，中国海警船是依法采取行动，而且“现场操作专业、克制”。