周二美市盘前小幅走高 重点谈美“女股神”买进Coinbase

星期二（2月14日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（2月14日）小幅走高。投资者都在等待星期二晚上较迟时候发布的美国消费者价格数据，希望能够从中探测联储局未来加息的力度，因此盘前交易淡静。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升11.30点或0.27％，报4148.60点；纳斯达克100指数期货起47.20点或0.38％，报12549.50点；道琼斯指数期货则起45.10点，报34291.00点。

美国股市星期一（13日）大幅收高。脸书母公司Meta Platforms计划新一轮裁员的报道传开后，带动股价上涨。其他重量级科技股例如苹果（Apple）、英伟达（Nvidia）和亚马逊（Amazon）也跟着上扬。不过，除了这几个巨头之外，全场交易普遍淡静。

标准与普尔500指数星期一上升46.83点，闭市报4137.29点。重量级的道琼斯指数则上扬376.66点，闭市报34245.93点。以科技股为主的纳斯达克100指数则起1.60％或197.40点，以12502.31点收市。

美国股市星期一的交易淡静，交易所的总成交量是95亿股，比过去20天的119亿股平均成交量明显少很多。

盘前交易重点：

可口可乐（Coca-Cola）会在星期二晚上开盘前发布季度业绩。这只股在星期二盘前起0.32美元，截稿时报60.92美元。

市场盛传，世界第二富豪马斯克（Elon Musk）可能会以45亿英镑（约72亿新元）收购曼联（Manchester United PLC），带动曼联股价在星期二盘前上扬2.92％，截稿时报24.29美元。

为了控制成本以及确保公司在转向电动车业务时结构更精简，福特汽车（Ford Motor）星期二宣布在未来三年内，在欧洲裁减3800个产品开发和管理职位。福特股价在星期二盘前起0.61％，截稿时报13.17美元。

星期二下文我们来看看美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood），这阵子到底买了多少加密货币交易平台Coinbase的股票。星期二盘前该股起1.24％，截稿时报57.10美元。

盘前活跃股按序：Palantir Technologies、特斯拉（Tesla）、英伟达、Alphabet Inc和苹果。截稿时，这五只活跃股的股价起多跌少。

虽然SEC没有像对待Kraken那样追查Coinbase的现有质押产品，但是SEC否会在另一次的执法行动追查Coinbase的相关业务，这仍然是个未知数。（路透社）

Coinbase（纳斯达克证券交易所代码：COIN）

（早报讯）在休整将近一个月后，美国“女股神”凯西伍德再次出击，通过旗下的方舟投资基金，进场大量吸购加密货币交易平台Coinbase的股票。

根据方舟投资基金发布的每日交易报告，它上星期五（10日）总共买进了16万2325股Coinbase股票，总值达926万美元。

方舟投资基金上一次是在今年1月进场买过Coinbase股票。当时它是在1月5日至11日期间，总共买进总值达1047万美元的Coinbase股票。其中较大笔的是在1月5日买进的17万2276股，价值577万美元，以及1月11日买进的总值达327万美元的7万4792股。

在美国监管机构加强对加密货币、数码资产等行业的审查之际，凯西伍德的吸购行动显得格外“突出”。美国证券交易委员会（SEC）刚在上星期四（9日）才指控加密货币交易平台Kraken提供加密货币质押即服务（Staking Services），相当于在美国提供未注册的证券产品。Kraken也因此被罚款3000万美元，同时也关闭它在美国的所有质押服务。

虽然SEC没有像对待Kraken那样追查Coinbase的现有的质押产品，但SEC否会在另一次的执法行动追查Coinbase的相关业务，这仍然是个未知数。

因此，在Tipranks的18名分析师对Coinbase股价走势就没有像凯西伍德这么乐观。只有六名分析师给予Coinbase股“买进”的评级，七名给予“持守”评级，五名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是48.44美元。以星期一的56.40美元闭市价计算，分析师认为这只股平均甚至会有14.11％的向下可能。