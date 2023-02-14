美国击落飞行物所用导弹 一枚价值58万新元

（早报讯）美国最近击落四个高空飞行物，一个它说是中国气球，还有三个来源不明，各种神秘猜测还在漫天飞舞。不过至少有一点很明确：那就是把它们打下来的武器都是AIM-9X响尾蛇导弹。

彭博社报道，不管是南卡罗来纳州外海上空据称属中国的侦测气球，还是阿拉斯加州、密歇根州和加拿大上空尚未明确的飞行物，美国空军都是用AIM-9X响尾蛇导弹（AIM-9X Sidewinder）击落。

AIM-9X响尾蛇导弹由美国军火商雷神技术公司（Raytheon Technologies Corp.）生产。响尾蛇系列导弹已有数十年历史，主要为美国军队生产制造，也会卖给美国一些盟友。雷神公司说，公司有31个国外军火销售伙伴，韩国、阿拉伯联合酋长国和印度尼西亚都买了这种导弹。

最新式的AIM-9X响尾蛇导弹主要用于空对空，也可在地面使用，打击地面目标，F-16“战隼”、F-22“猛禽”等战斗机皆可搭载。此次把据称是中国的气球击落，也是搭载这种导弹的F-22“猛禽”战斗机头一回空对空命中目标。美国未透露军火库中此类导弹的确切数量，不过2021时美国空军收到第一万枚此类导弹，因此总体规模可能不小。

美国国防部计划2023财年以1亿1190万美元（1亿5859万新元）的价格采购255枚AIM-9X响尾蛇导弹，照此计算，单枚价格为43万9000美元（58万5055新元）。不过，美国国防部采买的折扣很大，其他国家通常还得支付相关设备、零部件和培训费用。马来西亚2011年想采购20枚AIM-9X-2导弹，就得5200万美元（6930万新元），其中包括二次成本。