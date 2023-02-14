泰国将从6月起征收旅客入境费

（早报讯）泰国将从6月起对外国旅客征收入境费。泰国是在游客人次增加幅度高于预期后，决定推进拖延已久的收费计划。

彭博社报道，泰国旅游和体育部部长皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）星期二（2月14日）在内阁批准收费计划后告诉记者，由机场入境的旅客每次入境得付费300泰铢（约12新元）；通过陆路和水路方式入境的游客每次付费150泰铢。这个收费计划将于6月1日生效。

皮帕说，政府预计今年能收取约39亿泰铢的入境费，其中一部分将用于资助当地旅游景点的开发，以及用于为游客在境内逗留期间提供健康和意外保险。

泰国在多年前就计划开征外国游客入境费，但由于疫情而推迟。政府去年说，航空旅客的入境费将纳入机票计价中，而陆路入境旅客的费用征收方式尚未确定。

入境费受到当地旅游业的广泛批评。随着防疫措施取消和中国旅客人数激增，据一些估计，今年到泰国旅游的外国游客人次可能高达3000万，几乎比去年的1120万多两倍。

中国新闻社引述泰国首相府副发言人黛素丽星期二的话说，对于持有泰国护照的人士、持边境通行证过境泰国工作或一日游的人士、持外交或公务护照人士、持有泰国工作许可证的外籍人士、两岁以下的婴幼儿以及航空公司机组人员等，都免收入境费用。