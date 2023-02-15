朝鲜创建固体燃料洲际弹道导弹运用部队

（早报讯）韩联社星期三（2月15日）获悉，朝鲜8日在人民军建军75周年阅兵式上公开疑似搭载固体燃料发动机的洲际弹道导弹（ICBM）后，已成立了固体燃料ICBM运用部队。

分析人士认为，朝鲜在尚未试射新型固体燃料ICBM的情况下创建运用部队，可能是因为已通过冷发射试验确认其武装性能。

朝鲜中央电视台9日录播人民军建军75周年阅兵式，画面中出现与导弹相关部队的四面军旗。其中一面旗帜印有黑色弹道导弹喷射火焰升空的图案，这与阅兵式上运载疑似固体燃料ICBM的移动式导弹发射车（TEL）上的军旗相同。

朝鲜新型洲际导弹悬挂着部队旗帜亮相，意味着已有专门负责此导弹的开发、试验、运用的部队。

该新型洲际导弹被搭载于9轴18轮的移动式发射车，考虑到搭载火星-17型洲际导弹的是11轴22轮发射车，其导弹长度或比火星-17型略短。但与朝鲜去年12月15日进行固体燃料发动机燃烧试验时公开的发动机相比，新型导弹直径更大。

据分析，朝鲜似乎基于北极星-2型中程弹道导弹（MRBM）研发新型固体燃料ICBM。就朝鲜在试射前成立运用部队一事，韩国国防安全论坛（KODEF）秘书长申宗雨分析称，朝鲜可能在没有点燃发动机的情况下通过冷发射试验确认了导弹性能。

此外，阅兵式报道画面中还出现火星-17型洲际导弹运用部队旗帜，军旗上写有“2022.11”，可推测这支部队创建于去年11月。“导弹总局”旗帜上写有部队创建日“2016.4.30”。另一面旗帜的图案与朝鲜去年1月发射的远程巡航导弹配色相似，可推测朝鲜还成立了巡航导弹运用部队。

朝中社2月13日称，在贯彻朝鲜劳动党强军建设思想和路线的过程中，人民军队的众多军种、兵种部队扩编，按照新形势被赋予重要作战任务，各部队的战略战术使命发生了变化。