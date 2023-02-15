中国路易威登包包涨价 预料调高幅度可达20％

（早报讯）全球奢侈品牌集团酩悦轩尼诗路易威登（简称LVMH）的顶级时尚品牌路易威登（Louis Vuitton），预料将把在中国市场的零售价调高多达20％，以便从中国疫情封锁措施放松的强劲反弹中充分获益。

在全球市场，路易威登早在去年2月间已经引领业内知名品牌调高零售价，以应付市场的“报复性消费”。

柏金包包（Birkin）制造商爱马仕（Hermes）较早前也公开表示计划在今年将产品的价格上调5％至10％，以应对成本上升和货币波动。

根据路透社报道，中国社交媒体平台小红书上的博主预测，路易威登2月18日将会把旗下产品价格上调8％至20％。现在上海的路易威登门店外已经出现人龙，似乎是赶在价格调高前先下手买包包。

报道也说，小红书网站经常都会引用时尚品牌的销售人员“内幕消息”，做出相当正确的预测。不过，这些小红书网站从来都不会透露消息来源。与此同时，LVMH和路易威登到目前为止也都没有对此消息置评。

LVMH高管上个月在发布集团业绩报告时就曾说过，公司接下来会有限度的涨价。涨价的产品主要是皮革制品，目的是要缩小美国和欧洲之间的价格差距。

LVMH首席财务官吉奥尼（Jean-Jacques Guiony）也在业绩发布会上说：“我们不时有可能这样调整价格。公司高管们对调高价格持着谨慎态度，并会尽量避免多次调高价格。”

另据奢侈品牌女包指南网站PurseBop，路易威登原本是以1500欧元（约2142新元）的价格出售一款名为Neverfull的包包。但是在本月，这款包包在法国的价格已经调高了约3％至7％。

该网站还说，Capucines系列的包包价格已从原本的5150欧元上涨至5500欧元；Pochette Accessoires钱包则从980欧元上涨至1050欧元。