韩统一部：金正恩携女儿亮相军事活动意在维稳

（早报讯）韩国统一部说，朝鲜领导人金正恩频繁携女儿出席军事活动，意在团结内部力量。

韩联社报道，韩国统一部星期三（2月15日）在向国会外交统一委员会提交的工作报告中指出，朝鲜在8日举行的建军节阅兵仪式上展示核武能力，金正恩在阅兵式上并未发表讲话对韩美发出信息，但朝方通过阅兵式大秀肌肉，包括新型洲际弹道导弹（ICBM）等战略武器以及战术核武与洲际弹道导弹部队等战力。

至今为止，金正恩共五次携女儿金珠爱出席军事活动。统一部认为，此举意在凝聚军心民心，引导群众忠于金氏家族。

统一部认为，金正恩提及加强军事力量、增强核武能力，继续坚持对美强硬立场，并预测朝方有可能借韩美2月或3月实施联合军演之机发起挑衅。

此外，统一部说，朝鲜最近粮食形势十分严峻，统一部将与有关部门合作并密切关注朝方情况。统一部指朝鲜继去年年末之后，仅隔两个月再次召开党中央全会专门讨论农业问题，并承认粮食问题严重，称“今年农业将是一项迫在眉睫的重要任务”。

朝鲜2月5日召开劳动党第八届中央委员会第13次政治局会议，并决定于2月下旬召开中央委员会全体会议。政治局会议在决定书中指出，制定正确的农业发展战略以及所需政策，是一项非常重要且迫在眉睫的任务。

据韩国农村振兴厅去年12月公布的调查数据，朝鲜去年粮食作物同比减产18万吨，至451万吨。对朝消息人士透露，朝鲜军人人均每天粮食配给量从原先的620克减至580克。