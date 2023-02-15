从新山拉庆巴士总站搭巴士前往新加坡须付一令吉设施费

（早报讯）马来西亚柔佛新山拉庆巴士总站宣布，从星期三（2月15日）开始，从那里搭乘巴士前往新加坡的民众在购票时，都必须额外支付一令吉（约0.30新元）的设施费。

不过，这项收费并未包含在巴士车资内，因必须另外排队缴费而引起乘客不满。当局说，一两周内将让民众能以一触即通（Touch & Go）电子钱包付费，加快缴费及上车速度。

拉庆巴士总站经理莫哈末赫米接受《东方日报》询问时透露，新收费原定今年1月1日开始征收，但当局为处理让民众透过一触即通电子钱包付费的问题才展延至今。

他说，西马半岛各巴士总站早在2019年就开始征收巴士总站设施费，拉庆巴士总站一直到去年1月才开始先向国内长途巴士乘客征收，今年才进一步扩大至搭乘巴士前往新加坡的乘客。

柔佛州主管公共工程、交通及基础建设的行政议员（州内阁部长）莫哈末法兹里之前告诉《东方日报》，据他了解，全国各地巴士总站都有收取一令吉设施费，作为维护巴士总站内的设施经费。“目前仅有吉隆坡南湖镇综合交通终站（TBS）未向乘客收取设施费，因为中央政府承担了这项费用。”

有网民反映，征收一令吉设施费没问题，但乘客缴付这项费用时，必须特地到指定柜台排队购买一令吉设施费的二维码票据，然后前往出境大厅入口处扫描二维码，之后才能登上巴士。民众认为这样的运作方式非常不便。

也有网民狠批，这么一来，每次搭乘巴士就必须排队三次，包括排队购买车票、排队缴付设施费，以及排队扫描二维码。民众建议当局将设施费包含在车票内，简化流程并节省人力。