沙巴准备兴建全球第16个火箭发射场

（早报讯）沙巴州政府准备利用当地靠近赤道的战略位置，与乌克兰规模最大的航天企业南方设计局（Yuzhnoye）合作建造全球第16个火箭发射场。这将使马国成为目前第九个拥有这类设施的国家。

沙巴州科学、工艺及革新部长阿里芬阿立夫星期三（2月15日）在记者会宣布，沙巴州内阁已批准成立沙巴航天工业公司，准备与联邦政府的马国航天局合作发展这个项目。

他透露，州内阁也批准Sovereign Sengalang私人有限公司针对这个项目展开可行性研究。“如果研究证实可行，马国与沙巴将因拥有全球第16个火箭发射场，而成为全球航空工业参与者。”

阿里芬指出，可行性研究的成果将决定是否能在特定地点建造火箭发射场，并发展为国际航天发射工业中心。他说，沙巴希望创建300家至500家与航空航天领域的企业，并提供约5000个工作岗位，包括约90个高薪职位。

Sovereign Sengalang副执行主席艾斯拉依芬迪星期三在同一场记者会说，沙巴靠近赤道的发射设施优势，“沙巴的地理位置允许高角速度发射航天器而得到额外两成的余量。这意味着与欧洲（发射的航天器）相比，沙巴的收费将低约两成，或者航天器的搭载重量能多约两成。”

他说，这个项目称为“旋风7号”，因为当局将使用乌克兰南方设计局建造的第七代旋风型火箭，南方设计局也将负责这个项目的技术支援。

他透露，可行性研究的第一阶段将调查环境、安全和基础设施，但他拒绝透露调查或兴建火箭发射场具体地点。“我们预计需要三到六个月的时间进行研究，之后才能确定地点。”