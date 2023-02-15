德国防长：北约国家国防开支应占GDP至少2%

（早报讯）北大西洋公约组织计划就2025年后的国防开支目标展开讨论，德国国防部长皮斯托里奥斯（Boris Pistorius）认为，成员国的国防开支应至少占国内生产总值（GDP）的2%。

路透社星期三（2月15日）报道，正在布鲁塞尔出席北约防长会议的皮斯托里奥斯说，仅花GDP的2%于国防其实是不够的，“这笔开支必须是后续一切的基础”。

他补充说，德国政府正在就这一议题展开辩论，预计很快就会达成协议。

北约秘书长斯托尔滕贝格于同日赞同了皮斯托里奥斯的说法。

斯托尔滕贝格说，虽然北约盟国尚未就新的国防开支达成共识，但盟国显然需要在国防领域进行更多投资。

部分北约成员国主张将国防开支的占比，从国内生产总值的2%提高到2.5%。但据《日本经济新闻》报道，很多北约成员国眼下连2%的目标都尚未达到，新标准最终能否落实，将考验北约成员国应对俄罗斯威胁的决心。

北约星期二（14日）在布鲁塞尔召开为期两天的防长会议，正式就国防开支展开讨论，目标是在7月的峰会上达成共识。

北约领导人曾承诺改变国防预算下降的趋势，加强自身防卫能力，以回应俄罗斯在2014年吞并乌克兰克里米亚半岛，并提出到2024年达到或维持将2%的GDP用于国防开支的目标。