欧盟起诉波兰 指波兰挑战欧盟法律的优先地位

（早报讯）欧盟委员会正式起诉波兰，指控波兰宪法法庭挑战了欧盟法律优先于国内法律的地位，并且处事不公。

现任波兰政府民族主义更强，2015年当选后与欧盟多次起冲突。因对波兰的法治存有疑虑，欧盟去年已宣布暂缓向波兰发放数百亿欧元的资助和贷款。

路透社报道，欧盟委员会星期三（2月15日）指出：“波兰宪法法庭的司法裁决违反了欧盟法律的自主性、首要性、有效性、统一性，以及欧盟法院裁决的约束力等一般原则。”

欧盟委员会说：“委员会的目标是确保波兰公民的权利得到保护，确保他们能够与所有欧盟公民一样享有欧盟的好处。欧盟法律的首要地位将确保欧盟法律在整个联盟中的平等适用。”

据悉，欧盟执行部门曾于2022年7月，对波兰政府一系列具有争议的司法改革提出整改意见，但华沙于同年9月拒绝了这些论点。

诉求遭拒的欧盟，最终决定起诉波兰，指控波兰宪法法庭的司法改革违反欧盟法律。

2021年7月，欧洲法院裁决，要求波兰暂停2020年设立、专门针对法官的纪律审查机构，但波兰政府拒绝执行，并将这一问题诉诸波兰宪法法院。

波兰宪法法庭随后裁决，欧洲法院干涉波兰司法改革违背波兰宪法，波兰国内法律对欧盟法律具有优先权。这一裁决明确挑战欧盟法律高于国家法律的地位，欧盟因此发出严厉警告。

同年11月24日，波兰宪法法院裁决，欧洲人权法院无权评判波兰宪法法院法官任命程序的合法性，这一裁决进一步激化波兰和欧盟的矛盾。