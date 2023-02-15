英国通胀仍为两位数 贫困家庭承受的压力较大

（早报讯）英国通货膨胀率连续第三个月下降，不过依然是两位数，是英国央行目标水平的五倍。

英国国家统计局星期三（2月15日）发布的数据显示，英国1月份消费者价格指数（CPI）同比上涨10.1%，低于前月的10.5%，也低于10月份创下的41年高点11.1%。经济师此前预期小幅放缓至10.3%。

彭博社报道，1月份CPI涨幅下降，主要与汽油价格下跌以及餐饮和咖啡馆的物价压力缓解有关，不过酒水饮料和烟草价格上涨。

截至2023年1月的12个月，不包括能源、食品、酒和烟草的核心通胀率从5.8%降至5.3%。

英国央行预计，随着能源价格回落，2023年通胀率将快速下降，到年底将达到4%，不过仍是英国央行2%通胀目标的一倍。

新华社引述英国国家统计局首席经济学家格兰特·菲茨纳说，越来越多迹象表明，随着原油、电力等价格下降，英国企业成本“上涨速度正在放缓”，但总体上仍处在高位，尤其是钢铁和食品行业。

英国智库决议基金会研究部门负责人詹姆斯·史密斯说，英国1月通胀率继续下降符合英国央行预期，但仍处于两位数水平，且高于许多发达经济体。此外，由于能源和食品价格居高不下，贫困家庭仍面临严重的生活成本危机。

根据英国国家统计局的数据，在截至12月的12个月里，最贫困10%家庭所面临的消费者价格指数跃升了12.1%，最富裕10%家庭则攀升了9.2%。

英国食品和能源费用的飙升导致贫富分化加剧，两位数的通胀使得最贫困家庭承受最大冲击。贫困问题活动人士警告称，飙升的物价对于较贫困家庭的影响更大，因为他们将更大比例的收入用于能源和食品，而这两类的涨幅大于整体通胀。

统计数据显示，食品和能源占低收入家庭开支的46%，占高收入家庭开支的比重为38%。