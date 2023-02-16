周四美市盘前小幅走低 重点谈民宿出租平台爱彼迎上扬

星期四（2月16日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（2月16日）小幅走低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌2.80点或0.07％，报4144.80点；纳斯达克100指数期货也微跌4.60点或0.04％，报12683.30点；道琼斯指数期货则退低24.00点，报34104.10点。

美国股市主要股指星期三（15日）收高。美国公布比预期强劲的零售销售数据，显示美国经济的韧性，但是投资者也因此担心联储局会在未来几个月进一步加息，因此整体涨势也受到限制。

标准与普尔500指数星期三上升11.47点，闭市报4147.60点。重量级的道琼斯指数则起38.78点，闭市报34128.05点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.77％或97.01点，以12687.89点收市。

美国股市星期三的交易相对淡静，交易所的总成交量是105股，比过去20天的118亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

商务平台Shopify Inc对本财年第一季度营业额的预测，比市场分析员普遍预测的还来得低，造成Shopify股价在星期四盘前交易下挫超过10％，截稿时报47.80美元。

美国严寒天气影响了产量，再加上支出增加，Devon Energy季度盈利不达标，导致股价星期三下跌约10％。星期四盘前该股回稳，无起落，截稿时报57.23美元。

股神巴菲特（Warren Buffett）的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway Inc）削减在晶片制造商台积电（TSM）的股份消息传开后，台积电股价星期三显著下挫5.3％。星期四盘前台积电股价继续退低0.56美元，截稿时报92.20美元。

星期四下文我们来看看民宿出租平台爱彼迎（Airbnb Inc）的股价和业绩表现。星期四盘前该股退低0.95美元，截稿时报136.06美元。

盘前活跃股按序：Virgin Galactic Holdings、特斯拉（Tesla）、RingCentral Inc、Palantir Technologies和英伟达（Nvidia）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

爱彼迎认为，今年第一季度里预订的住宿天数和旅游体验配套数量将会像去年第四季度一样，以20％的速度继续增长。（路透社）

爱彼迎（Airbnb Inc）（纳斯达克证券交易所代码：ABNB）

（早报讯）民宿出租平台爱彼迎去年的全年业绩创下开业以来最好表现，去年第四季度的盈利和营业额也双双创下历史新高。再加上高管对业务前景乐观，带动爱彼迎股价星期三取得自2020年12月上市以来的最大单日涨幅。

爱彼迎股价星期三总共上涨了13.35％，闭市报137.01美元，是自去年5月间以来的最高水平。全场交易非常活跃，总共有3250万多股易手，比一年平均成交量要多出超过四倍。

爱彼迎的股价开年至今已经上涨了61.38％，表现超越了线上旅游巨头Expedia Group Inc和Booking Holdings Inc。这两个竞争对手的股价涨幅分别是32.25％和23.83％。TripAdvisor Inc最近也公布了出色的业绩，股价今年也上涨了37.63％。

根据爱彼迎发布的业绩报告，该公司第四季度营业额是19亿美元，比市场分析师平均预测的18亿6000万美元还高。它的2022年的全年营业额则是84亿美元。

在净利方面，爱彼迎去年取得了19亿美元净利，扭转了一年前3亿5200万美元的亏损情况。这也是该公司开业以来的第一个全年盈利年度。

其实去年出现盈利并不令投资者感到特别意外，真正让投资者雀跃的是它的第四季度净利竟然可达3亿1900万美元，比Refinitiv搜集到的分析师平均预测的1亿8400万美元还要出色许多。爱彼迎截至去年第四季度自由现金流也多达4亿5500万美元。

在致股东的信中，爱彼迎还说，从今年初的走势来看，市场对旅游的需求继续保持强劲。公司截至今年3月底的季度营业额预料可达到17亿5000万美元至18亿2000万美元之间。这也轻松超越市场分析师的16亿8000万美元的平均预测。

爱彼迎还认为，今年第一季度里预订的住宿天数和旅游体验配套数量将会像去年第四季度一样，以20％的速度继续增长。

在Tipranks的29名分析师当中，有12名给予该股“买进”的评级，14名给予“持守”，三名给予“卖出”，一年期限平均目标价是138.75美元。