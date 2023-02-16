FTX创始人天价保释金的另两名担保人身份曝光

（早报讯）为加密货币交易所FTX联合创办人弗里德2.5亿美元（3.33亿新元）保释协议签字的另两位担保人身份曝光，他们是斯坦福大学法学院的前院长和一名高级研究科学家。

彭博社报道，纽约联邦法院法官卡普兰（Lewis A. Kaplan）星期三（2月15日）公开了两人的身份，2004至2012年间担任斯坦福法学院院长的拉里·克莱默（Larry Kramer）和斯坦福大学电脑科学家安德烈亚斯·帕普克（Andreas Paepcke）的名字公之于众。

在弗里德（Sam Bankman-Fried）的律师主张法院对他们的姓名保密后，保释文件签字人是谁的猜测一直在发酵。法官是在彭博社等多家媒体组织提出反对信息保密的申请后，公布担保人身份。

根据保释方案的条款，担保人必须“财力雄厚”，其中一名不能是亲戚。克莱默和帕普克分别签署了50万美元和20万美元的担保人协议。

因FTX崩塌而面临欺诈指控的弗里德与斯坦福渊源深厚。他的父母都是该校法学院的教授，现在和他一起住在学校附近。弗里德的父母也是其天价保释金的担保人，他们以房产作了担保，不过那块土地的实际所有人是斯坦福大学。

克莱默在星期三（15日）发布的声明称，他与妻子从90年代中期开始就和弗里德的父母Joseph Bankman和Barbara Fried是好友。“过去两年间，在我的家人与癌症痛苦战斗时，他们一直是最真心的朋友，不仅带来食物，给予精神上的支持，并常常在接到消息的第一时间提供帮助。”

他说：“我是以个人身份行动，我在这件事中没有商业或利益牵扯，只为帮助我们忠诚而坚定的朋友。我对相关诉讼涉及的法律问题没有任何评论，也不带有任何立场。”

帕普克没有立即回复置评请求。

FTX在去年11月突然倒闭，导致900万客户陷入困境，后来美国检察官起诉弗里德欺诈。