拜登预计将与习近平谈气球事件 强调“不想制造新冷战”

（早报讯）美国总统拜登说，他预计将与中国国家主席习近平谈中国气球事件。

路透社报道，拜登星期四（2月16日）在白宫表明，他不会为美国打下中国气球道歉，但希望与习近平通话以厘清一切。拜登说：“我们不是想制造新的冷战。”

美军2月4日在南卡罗来纳州岸外水域击落中国气球，并已打捞起疑似中国间谍气球的主要电子设备，包括可能用于情报收集的关键传感器。中国称在南卡200英尺（60米）上空的气球是用于监测天气状况，但华盛顿指它显然是一个监视气球，带有包含电子设备的大型起落架。

美军后来又分别在阿拉斯加州、加拿大北部育空地区与美加边境的休伦湖上空，击落三个较小的不明飞行物。拜登说，这三个物体似乎与中国间谍气球无关，有很大可能是与“与私营企业、娱乐或研究机构有关”，但他承诺将创建新参数以保护美国领空。

这是拜登迄今为止，针对中国气球和三个不明物体发表的最详尽评论，他没有说明几时与和习近平通话，但他称美国继续就气球事件与中国进行外交接触。

针对美国打下中国气球引起北京的不满，拜登说：“我预计会与习主席谈话，我希望我们能把一切厘清，但我不会为击落那个气球道歉。”

拜登在白宫讲话后告诉全国广播公司（NBC）：“我认为习近平最不希望看到的，就是从根本上撕裂与美国和我的关系。”

拜登也誓言将“负责任地管控好”美中的竞争关系，“以免引发冲突”。

另据《纽约时报》分析，拜登称与中国继续沟通的言论，可能是为美国国务卿布林肯和中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅，这个周末可能在德国慕尼黑安全会议会面定下基调。

第59届慕尼黑安全会议会将于2月17日至19日在慕尼黑举行，40多名国家元首和政府首脑、多位国际组织负责人将参加本届会议。布林肯和王毅预计都会出席。布林肯在中国气球事件后推迟了北京访问。

慕尼黑安全会议创始于1963年，前身是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的“国际防务大会”，如今已发展成为西方国际战略和安全领域重要年度论坛之一。