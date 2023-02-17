周五美市盘前下跌 重点谈人气汉堡店Shake Shack业绩

星期五（2月17日）重点：

在美国联储局和欧洲央行官员发表了鹰派言论后，市场认为接下来加息幅度可能比预期大，美国华尔街股市主要股指期货在星期五（2月17日）也因此下跌。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低30.80点或0.75％，报4059.60点；纳斯达克100指数期货下跌125.10点或1.01％，报12317.40点；道琼斯指数期货则下跌167.60点，报33529.30点。

美国股市隔夜（星期四）大幅收低。意外的强劲通胀数据，以及每周申请失业救济人数出现下降，加剧了市场投资者对联储局会继续加息的担忧。

标准与普尔500指数隔夜下跌57.19点，闭市报4090.41点。重量级的道琼斯指数则跌431.20点，闭市报33696.85点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.93％或245.41点，以12442.48点收市。

美国股市隔夜的交易相对淡静，交易所的总成交量是110亿股，比过去20天的117亿9000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

在美国汽车监管机构说，电动车巨头特斯拉（Tesla Inc）完全自动驾驶Beta版软件可能导致意外后，特斯拉即刻宣布在美国召回36万2000辆电动车。这个消息打击到特斯拉股价在隔夜下滑5.7％。星期五晚上盘前特斯拉股价继续下跌0.57美元，截稿时报201.47美元。

加拿大电子商务公司Shopify因为公开预测，本季度的营业额增长速度将放缓，导致股价隔夜下滑了多达16％。星期五晚上盘前Shopify股价继续退低1.22美元，截稿时报43.69美元。

市场盛传，卡塔尔投资者正准备以50亿英镑（约6.10亿美元）的价格收购曼联（Manchester United）球队，带动曼联股价隔夜上涨9.73％。星期五晚上盘前该股也上升0.88美元，截稿时报27.72美元。

星期五下文我们来看看美国纽约人气汉堡Shake Shack的业绩。星期五晚上盘前该股起1.71美元，截稿时报58.38美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies、苹果（Apple）、Virgin Galactic Holdings和英伟达（Nvidia）。截稿时，除了Virgin Galactic Holdings微起之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

Shake Shack说，除了薯条、奶制品、纸张和包装的价格上涨导致了成本压力之外，牛肉价格也是备成本压力的主要来源之一。（档案照）

Shake Shack（纽约证券交易所代码：SHAK）

（早报讯）美国纽约人气汉堡店Shake Shack隔夜公布的季度业绩报告，基本符合市场分析师的普遍预测，整体来说虽无功，但也无过。

根据Shake Shack的业绩报告，该集团截至去年底的第四季度营业额是2亿3850万美元，季度净亏损总额则是1110万美元。调整后的每股亏损是0.06美元。而彭博社搜集到的市场分析师的平均预估数字，是营业额2亿3820万美元，每股亏损则是0.11美元。

报告也显示，Shake Shack直属的经营店面的营业额是2亿2990万美元，而特许经营的业务则为集团带进860万美元的收入。在本季度里，由于通货膨胀持续，Shake Shack的营运亏损额是630万美元。

在去年10月间，Shake Shack曾将菜单价格上调了中至高个位数百分比，以抵消食品和纸张价格上涨带来的压力。这些开支就占了上个季度总运营费用的29.5％。除了薯条、奶制品、纸张和包装的价格上涨导致了成本压力之外，牛肉价格也是备成本压力的主要来源之一。

首席财务官福格蒂（Katie Fogertey）就说：“我们预计牛肉成本，也就是我们成本的最大的部分，将同比下降中等个位数百分比，但是环比还是会以较低的个位数百分比继续增长。”

虽然Shake Shack首席执行官加鲁蒂（Randy Garutti）在会上说：“到目前为止，我们没有打算调高产品价格。”但是他也同时指出公司有必要“保护盈利率”。而福格蒂也在会议上暗示，Shake Shack不完全排除再次以“非常小的幅度调高价格”。看来Shake Shack的高官们也对调整价格的看法不一。

在Tipranks的七名分析师当中，有两名分析师给于Shake Shack“买进”的评级，四名给予“持守”，一名给予“卖出”，一年期限平均目标价是53.43美元。以隔夜的56.67美元闭市价计算，分析师认为该股平均甚至会有5.72％的向下可能。