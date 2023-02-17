泰国首相将在下个月任期结束前解散国会

（早报讯）泰国首相巴育说，他将在下个月底政府任期结束前解散国会，对确切日期已经心里有数。

路透社报道，巴育星期四（2月16日）晚上首次告诉记者国会将提前解散，但拒绝透露确切日期。根据宪法规定，选举必须在5月7日前举行。

68岁的巴育在最近的民调中表现不佳，他的对手是为泰党的佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）。佩通坦是泰国前首相达信的小女儿。达信已流亡海外多年。

多项民调显示，佩通坦是选民心目中的第一首相人选，达信创办的为泰党则被视为来届大选中潜在的最大赢家。巴育很可能还将与77岁的副首相巴维（Prawit Wongsuwan）竞逐首相职。

提前解散国会对巴育上个月加入的泰国人团结建国党（United Thai Nation Party）有利，因为这样可以招募到更多的党员。根据选举规则，提前解散国会，候选人的最低入党期限将从90天减少到30天。

根据上个月进行的民调结果，泰国人团结建国党仅获得4.8%受访者的支持，排名第六。为泰党以23.4%的支持率排名第一。

巴育在2014年的政变中上台，当时承诺他的统治只是暂时的。他曾担任军政府首相，并在2019年的选举后继续担任首相。