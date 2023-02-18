美国完成中国气球打捞作业 移送FBI实验室分析

（早报讯）美国已成功完成中国气球的打捞作业，调查人员目前正在分析这个疑似间谍气球的内部器件。

综合路透社和《纽约时报》报道，美国北方司令部星期五（2月17日）发表声明说，海军蛙人于星期四完成在南卡罗来纳州岸外回收气球残骸的工作。美国空军2月4日依照总统拜登的命令，用一枚AIM-9X响尾蛇导弹打下气球。

北方司令部说，最后一批碎片已被送往弗吉尼亚州联邦调查局（FBI）实验室。

国家安全委员会发言人柯比说：“回收的器件材料非常多，包括有效载荷结构及一些电子和光学仪器，这些东西现在全部都在匡提科（Quantico）的FBI实验室。”

柯比在白宫新闻发布会上说，通过观察气球飞越美国，美国已对中国气球有了相当多的认识。

他说：“我们相信，通过分析气球的内部结构，了解它的运作原理和功能，我们将会了解更多。”

另外，美国军方说，在当地海域进行了将近两周打捞作业的美国海军和海岸警卫队已经离开。北方司令部说：“空中和海上安全边界措施已经解除。”

美国1月28日在阿拉斯加州空中发现一个来自中国的气球。拜登2月4日下令军方把它击落。中国坚称那是误入美国领空的民用气象气球，美方则说有确凿证据证明那是间谍气球。拜登2月16日发表全国讲话，对引起轩然大波的气球事件详细说明政府的立场。

拜登强调，美国会负责任地管控与中国之间的竞争，但“不寻求新冷战”，也不会为击落中国气球道歉。如有任何飞行物对美国人民的利益和安全构成威胁，“我会下令把它击落”。