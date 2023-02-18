缅甸影子政府在华盛顿设办公室 吁美国加大制裁缅军政府

（早报讯）缅甸亲民主力量要求美国对缅甸军政府实施更严厉的制裁，并增加对缅甸亲民主力量的资助。

缅甸平行文职政府“民族团结政府”任命的外交部长欣玛昂（Zin Mar Aung），星期五（2月17日）在华盛顿结束访问后接受路透社的访问。这个影子政府是由全国民主联盟前成员和亲民主团体成立。

民族团结政府设在华盛顿的办公室本周正式启用，欣玛昂在新办公室里说：“我们还需要对他们（军方）实施更多制裁，因为目前采取的行动还不够。”

2月1日是翁山淑枝领导的缅甸民选政府被军方推翻两周年的日子，美国及盟友1月31日刚宣布了对缅甸军政府的新一轮制裁。

欣玛昂呼吁美国对缅甸国营石油与天然气公司实施金融制裁，称这能切断军政府的一个主要外汇来源，同时减少军方取得航空燃料以发动空袭的机会。缅甸亲民主力量指军方空袭平民目标。

欣玛昂此次到华盛顿进行了一个星期的访问，与拜登政府官员及国会议员举行了会谈。

美国国务院没有立即对欣玛昂的呼吁作出回应。

美国国务院本周早前发表声明称，副国务卿谢尔曼2月14日在与欣玛昂会面时，重申了美国对缅甸军政府的谴责，并概述了美国在向缅甸军政府暴行追究责任与加大施压军政府方面所做的努力，以通过公正与和平的方式化解缅甸危机。