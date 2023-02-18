小马可斯在军校活动强调：绝不会让菲律宾失去一寸领土

（早报讯）菲律宾总统小马可斯在马尼拉和北京在南中国海的争端升温之际强调，“绝不会让菲律宾失去一寸领土”。

路透社报道，小马可斯星期六（2月18日）在一军校校友联欢会致辞时说：“我们看到地缘政治的紧张局势正在加剧，这不符合我们对和平的观念，而且对我们国家、本区域和全世界的安全与稳定构成了威胁。”

小马可斯说：“我们不会让这个国家失去一寸领土。我们将继续依照我们的宪法和国际法，维护我们的领土完整和主权。我们将与邻国合作，以维护我们人民的安全和保障。”

北京驻马尼拉大使馆没有立即就小马可斯的讲话回应置评请求。

2月6日，一艘菲律宾海警船支援驻扎南沙群岛仁爱礁的海军陆战队进行轮换和补给时，在离仁爱礁近20公里处，两度被中国海警船以军用级别的激光照射，以致“船员短暂失明”。

小马可斯2月14日召见中国驻菲律宾大使，就中国海警船用激光照射菲律宾海警船“表示严重关切”。菲律宾也向中国提出外交抗议，并呼吁中国确保中方船只停止“攻击性行动”。

中国驻菲律宾大使馆同日发表声明说，双方就如何妥善处理海上问题、加强沟通，以及落实小马可斯和中国国家主席习近平的会谈内容进行了讨论。

中国外交部发言人汪文斌在14日的例行记者会上重申，中国海警船是依法采取行动，而且“现场操作专业、克制”。