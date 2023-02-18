拜登21日访问波兰华沙 料将向普京传达“信息”

（早报讯）美国总统拜登下周将到波兰首都华沙发表演说，在乌克兰战争踏入一周年之际，拜登料将向俄罗斯总统普京传达“信息”，他同时也将颂赞北约为帮助乌克兰人拯救他们的国家，而付出前所未有的努力。

法新社报道，美国白宫说，拜登将于下星期二（2月21日）在波兰发表演讲。波兰是美国的关键盟友，供应给乌克兰的武器大部分经波兰边境运入，收容乌克兰难民最多的国家也是波兰。

在拜登演讲的同一天，普京将在莫斯科发表国情咨文，在他发表国情咨文的三天之后，即2月24日，就是俄罗斯入侵乌克兰一周年之日。

白宫说，拜登21日抵达华沙后，将与波兰总统杜达会面。22日，拜登则将与北约九个东欧成员国——“布加勒斯特九国”（Bucharest Nine）——领导人会面。布加勒斯特九国由保加利亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克组成。

白宫也提到，拜登下周还将与英国、法国和意大利领导人通电话，德国总理朔尔茨则将在3月3日到华盛顿访问。

但白宫国家安全委员会发言人柯比说，拜登下周的重头戏将是21日在华沙皇家城堡发表演讲，拜登的演讲主题是“美国如何号召全世界支持乌克兰人民捍卫他们的自由和民主”。

柯比星期五（17日）告诉媒体，拜登将在演讲中表明，美国将会一直和乌克兰站在一起，不设期限。

他称拜登的演讲肯定会引起美国人民、美国盟友和伙伴的共鸣，当然也会引起波兰人民的共鸣。

柯比说：“我猜测总统也有一些话要对普京总统和俄罗斯人民说。”

另外，柯比还说，拜登没有计划和乌克兰总统泽连斯基见面或访问乌克兰，这是因为拜登此次行程保安非常严密。自乌克兰战争爆发以来，拜登从未踏足乌克兰。