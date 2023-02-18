哈里斯：俄罗斯在乌克兰犯下反人类罪行

（早报讯）美国副总统哈里斯星期六（2月18日）说，拜登政府已正式得出结论，即俄罗斯在入侵乌克兰近一年期间犯下了反人类罪行。

哈里斯在德国出席第59届慕尼黑安全会议，并在发表演讲中说：“就俄罗斯在乌克兰的行动而言，我们已检查有关证据，我们也知道法律的标准，俄罗斯毫无疑问地犯了反人类罪。”

“他们的行为是对我们共同价值观和共同人性的攻击。俄军对平民百姓进行了广泛和系统性的攻击。”

这是美国首次正式将俄罗斯在乌克兰的行为定为反人类罪。

她还说：“所有犯下这些罪行的人，以及他们的上级同谋将被追究责任。”

哈里斯也提到，拜登所领导的联盟在惩罚俄罗斯总统普京的入侵行动后，俄罗斯现在是一个“被削弱”的国家。

她当天也在会议的一场小组讨论中说：“时间不站在他（普京）那边”。

另一方面，俄罗斯国防部星期六称，俄军的攻势已经占领了乌克兰哈尔科夫地区的一个村落格里亚尼基夫卡（Hrianykivka）。乌方则说，这个村庄正遭受炮击，但没有提及俄军占领。

乌克兰总统泽连斯基日前指俄罗斯的春季攻势已经展开，“俄军已从数个方向发动攻势”，但他相信乌军仍有能力继续抗敌，并再次呼吁西方国家提供更多军事援助，让乌军得以展开反攻。