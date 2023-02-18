美国一卫生公司雇未成年孩子 罚款150万美元

（早报讯）美国劳工部说，美国一家食品卫生公司因雇佣至少102名未成年孩子从事“危险职业”，在肉类加工设施工作，而支付了150万美元（约200万9100新元）的罚款。

法新社报道，食品卫生承包商Packers Sanitation Services Inc.雇佣了至少102名年龄在13岁至17岁之间的青少年，并让他们在八个州的13处肉类加工厂上夜班。

劳工部星期五（2月17日）发布的声明说：“孩子们使用危险化学品和清洁肉类加工设备，包括背锯、胸肉锯和劈头机。”

声明补充道，至少有三名未成年人在为该公司工作时受伤。

根据调查，这些设施由泰森（Tysonl）、JBS食品和嘉吉（Cargill）等主要肉类加工公司运营，但这些公司并未受惩处。

劳工部从2022年8月就对此案展开调查。

美国劳工部官员杰西卡·鲁曼（Jessica Looman）说：“本案中的雇佣未成年违规行为是系统性的……清楚地表明公司整体失职。”

她告诉记者，自2018年以来，官员们发现童工违规行为增加了约50%。

她补充道：“这些孩子不应该受雇于肉类加工厂，而且只有当雇主不先承担起防止童工违规工作的责任时，这种情况才会发生。”

新华社报道，劳工部中西部区域管理人员迈克尔·拉泽里（Michael Lazzeri）在芝加哥告诉记者，当调查人员带着授权令抵达该公司时，那些招募、雇佣，及监督那些孩子的人员试图破坏调查工作。

这家公司总部位于美国中西部威斯康星州，是美国最大食品安全卫生服务供应商之一。公司发表声明辩称，劳工部列举不满18岁的人当中，没有任何一个人还在为公司工作，许多人已在数年前离职。

去年，美国南部亚拉巴马州两家汽车零件供应商被曝光雇佣童工，其中一家金属冲压工厂雇了多达50名童工，年龄最小的只有12岁。

美国迄今仍未批准联合国《儿童权利公约》。据美国非营利组织“农场工人就业项目联合会”提供的数据，美国预计仍有50万至80万名童工在农场工作。

美国一些州为帮助面临劳动力短缺的公司找到更多工人，正在寻求放宽对童工的保护，艾奥瓦州和明尼苏达州已提出了相关法案。

美国童工中，有相当一部分是移民，不少人是孤身来到美国、没有身份，只能在美国“打黑工”再把钱寄回家乡，没有所谓童年可言，更难以获得适龄教育。