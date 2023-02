股神巴菲特最近买卖什么股票？

(早报讯)股神巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc),削减在晶片制造商台积电股份的消息最近传开后,台积电股价即刻受挫,可见股神的一举一动影响力有多大。为了更进一步从股神的投资决定“偷师”,让我们来看看巴菲特最近的买卖动态。

根据最近伯克希尔哈撒韦提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,巴菲特在上个季度通过伯克希尔哈撒韦加大了对苹果(Apple)、派拉蒙全球(Paramount Global)和路易斯安那太平洋(Louisiana-Pacific Corp)的投资,与此同时,他也削减了一些银行和金融公司的股份。

这份SEC文件显示,巴菲特在截至去年12月31日的季度里,增持最多的就是派拉蒙全球股份,他通过伯克希尔哈撒韦在这个季度买进了240万股派拉蒙全球股票,总值超过4000万美元。

不过,按市值计算,尽管苹果的市值在这期间下跌约74亿美元,苹果仍然是伯克希尔哈撒韦最大的投资项目。

伯克希尔哈撒韦在这个季度则出售了美国合众银行(U.S. Bancorp)、纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon Corp)和Ally Financial Inc的股份,减少对金融业务的曝险。

该公司还削减了对游戏公司动视暴雪(Activision Blizzard)和台积电的持股。除了这些变动之外,公司投资组合在截至去年底基本上没有变化。

2023年开年,伯克希尔哈撒韦的第一个大动作就是减持世界第一电动汽车制造商比亚迪(BYD)的股份,并从中套利2600万美元。到目前为止,伯克希尔哈撒韦仍持有比亚迪13.97%的股份。

这已经是伯克希尔哈撒韦连续第七次减持比亚迪的股份。尽管自去年第二季以来,比亚迪已经取代特斯拉成为全球最畅销的电动车,伯克希尔哈撒韦还是把原本总计的2亿2500万股,减持了将近三分之一。

不过股神最“激进”的动作,要算他抛出伯克希尔哈撒韦在台积电持有的股份的86%。这个抛售意义重大,尤其是考虑到巴菲特才刚刚在短短的三个月前大手笔买进41亿美元的台积电股票。他这个突然的举动,对向来以做长期投资闻名的股神来说,更是显得不寻常。

巴菲特是否是因为最近地缘政治紧张局势、通货膨胀率上升,以及台积电要改在美国生产晶片等因素,认为生产成本会提高而决定退场?又或是全球对电子产品的需求开始减弱,全球晶片行业可能不景气,所以才决定要先套利?

不论是哪个原因,它们都不像是股神三个月前不会想到的因素。因此现在市场许多分析师都在揣测,难道股神另有“打算”?

至于巴菲特减持银行和金融股,这在一定程度上是可以理解的。随着加息步伐开始放缓,这些银行与金融机构支付给客户的利息又已经偏高,所以肯定会挤压到这些银行和金融公司的利润。

不仅如此,在全球经济开始放缓之际,这些公司也必须对贷款损失拨出更多的准备金,以便用于支付坏账。

现在再套回股神在投资界最著名的名言之一:“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”。巴菲特这次抛售台积电的举动,是不是趁“别人贪婪时恐惧”?接下来晶片市场会有什么让我们“恐惧”的呢?让我们拭目以待,看看股神这次的眼光到底有多准吧。