叙利亚首都遭以色列空袭 15人死

（早报讯）以色列对叙利亚首都大马士革发动空袭，国家安全机构密集区域的一座大厦被炸毁。

法新社报道，指空袭行动造成15名平民死亡，路透社等其他媒体则说有五人死亡，15人受伤。

空袭发生在星期天（2月19日）凌晨。叙利亚国防部连夜发布声明称：“敌人以色列从他们占领的戈兰高地（Golan Heights），向大马士革及附近，包括居民区在内的几个地区发动了袭击。”

声明也说，叙国防军“击落了几枚导弹”。

总部设在英国的叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights，简称SOHR）说，这是叙利亚爆发内战以来，“以军对大马士革发动的最致命袭击”。

目前尚不清楚空袭的具体目标。路透社引述两名西方消息人士报道，空袭的目标是伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）运营的大楼内的一个物流中心。SOHR则称，导弹击中伊朗人和真主党人在大马士革使用的一座仓库。

以色列与叙利亚爆发的10多年战争期间，对其发动了数百次空袭，主要针对叙利亚军队、伊朗军队和大马士革政权的盟友真主党。

俄罗斯外交部和伊朗方面星期天对以色列空袭叙利亚表示强烈谴责，称其“公然违反”国际法，破坏区域稳定。

目前，叙当局正努力为2月6日土耳其—叙利亚7.8级强震进行救灾工作。