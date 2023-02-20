金与正：朝鲜将太平洋当作自家射击场的频率取决于美军行动

（早报讯）朝鲜领导人金正恩胞妹、劳动党副部长金与正，星期一（2月20日）在朝鲜发射两枚弹道导弹后警告美国，不要增加在本地区的战略资产存在。

韩联社报道，金与正星期一通过朝中社发表讲话称，朝鲜将太平洋当作自家射击场的频率，取决于美军行动。她也说，朝鲜正在仔细研究美国在本区域增加战略资产存在的影响。

这是金与正今年来第三次在朝中社发表讲话。她在讲话中驳斥了韩方对朝鲜18日试射“火星-15”型洲际弹道导弹（ICBM）的评价。

据观测，金与正意在表达对美国召集联合国安理会会议和韩美联合军演出动战略武器的不满。

金与正说，朝方很清楚美军在朝鲜半岛地区的战略打击行动日益活跃。她说，朝鲜正在缜密分析相关行动对国家安全的影响，并重申，只要认定这将给朝方带来任何直接和间接的担忧，朝鲜就会予以相应的应对。

金与正还强调，朝鲜让激化局势的超级狂徒付出代价的意志坚定不变。

韩国军方星期一早前说，朝鲜向东海岸发射了一枚弹道导弹，后来确认朝鲜发射了两枚短程弹道导弹。日本国防部长滨田靖一说，朝鲜星期一早上发射了两枚弹道导弹。

日本国防部说，两枚导弹于新加坡时间星期一清晨6时左右发射，最高飞行高度分别达到约100公里和50公里，两枚导弹飞行约350至400公里后落入日本专属经济区外。

当局没有接获与朝鲜导弹相关的飞机或船只受损报告。