泽连斯基：马克龙考虑与俄罗斯对话是在浪费时间

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基说，法国总统马克龙考虑与俄罗斯进行任何形式的对话，都是在浪费时间。

路透社报道，泽连斯基接受意大利《晚邮报》访问时回应了马克龙的一个建议，那就是“打败俄罗斯但不彻底击垮”俄罗斯。

马克龙也认为，俄乌冲突必须通过谈判来解决。

《晚邮报》星期天（2月19日）刊登泽连斯基的访问，泽连斯基当天与马克龙通过电话。

泽连斯基在访问中回应了马克龙“打败但不彻底击垮”俄罗斯的言论，以及与俄罗斯谈判以结束战争的看法。

泽连斯基说：“这将是一个无济于事的对话。事实是，马克龙在浪费他的时间。我已得出一个结论，那就是我们不可能改变俄罗斯的态度。”

“如果他们决心要把自己困在一个重建旧苏联帝国的梦想中，我们将无计可施。到底要或不要与基于相互尊重的国际社会合作，决定在于他们自己。”

泽连斯基也驳斥了有关西方制裁是导致俄罗斯总统普京陷入孤立的说法。

泽连斯基说：“发动这场战争才是普京被边缘化的原因。”

马克龙上星期五受访时呼吁西方盟国加强对乌克兰的军事支持。

马克龙也告诉法国《星期日报》，他认为俄罗斯不可能进行政权更迭，在俄罗斯公民社会内部不可能找到一个民主解决方案，除了让普京重返谈判桌之外，没有其他选择。