布林肯首访土耳其 称美国将为灾后重建提供更长期援助

（早报讯）美国国务卿布林肯星期天（2月19日）宣布，美国将向遭遇大地震的土耳其提供进一步的援助，并承诺为土耳其的灾后重建提供更长期的援助。

路透社报道，土耳其东南部和邻国叙利亚2月6日发生7.8级地震，累计死亡人数超过4万5000人，100多万人无家可归，预计这场灾难的经济损失将达到数十亿美元。

布林肯（左）和土耳其外长恰武什奥卢一起乘直升机视察土耳其南部重灾区，两人过后在基地机场交谈。（法新社）

布林肯星期天飞抵因吉尔利克空军基地，对土耳其进行正式访问，并与土方讨论华盛顿将如何提供进一步的援助，预计也会讨论瑞典和芬兰申请加入北约的课题。

布林肯与土耳其外交部长恰武什奥卢一起乘直升机，到南部重灾区哈塔伊省视察地震的破坏情况。

布林肯过后对媒体说：“当你看到如此巨大的破坏，被摧毁的建筑物数量、公寓数量、家园数量，要重建这一切需要付出庞大的努力，但我们会为土耳其全力提供支持。”

布林肯说：“现在最重要的是为土耳其人民提供援助……一句话，就是美国来了。”

布林肯说，总统拜登计划授权提供5000万美元（约6682万新元）的紧急难民与移民援助基金（ERMA），以支援土耳其和叙利亚的地震响应行动。加上美国国务院和国际开发署提供的额外5000万美元，美国用于支持土耳其和叙利亚地震响应的人道主义援助总额，将达到1亿8500万美元。

此前，美国向土耳其派遣了一支搜救队，为土耳其提供医疗用品、混凝土破碎机，并已为土耳其额外提供了8500万美元的人道主义援助资金，援助范围也涵盖叙利亚。

布林肯和恰武什奥卢星期一将举行双边会谈。知情者透露，布林肯预计也会与土耳其总统埃尔多安会面。

这是布林肯上任两年来首次访问土耳其，他的前任希拉莉和蒂勒森在上任首三个月内就访问了土耳其。

分析人士认为，布林肯迟至今日才访问土耳其，表明土耳其2019年决定购买俄罗斯导弹防御系统后，美土关系大不如前。

专家说，虽然美国认可土耳其在俄罗斯入侵乌克兰期间采取的一些行动，但华盛顿仍对安卡拉和莫斯科的密切关系感到担忧。

美土的双边会谈，预计有望缓解瑞典和芬兰申请入北约的僵局。

俄罗斯去年2月入侵乌克兰后，瑞典和芬兰放弃了长期坚持的中立政策，于同年5月申请加入北约。

目前在北约30个成员国中，只有土耳其和匈牙利仍未正式批准瑞典和芬兰的申请。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”的前提下，才能吸纳新成员。

埃尔多安尤其反对瑞典的申请，称斯德哥尔摩窝藏了被土耳其列为恐怖分子的库尔德工人党成员。